Количество погибших на дорогах Псковской области в 2020 году выросло

2020 год в части аварийности для Псковской области был неблагоприятным. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона.

«Во-первых, неизбежна тенденция, что чем лучше дороги, тем чаще водители нарушают правила дорожного движения. Во-вторых, с начала пандемии фиксируется кратное увеличение людей, приехавших на личных авто из Москвы и Санкт-Петербурга. При населении чуть больше 620 тыс., весной и летом на территории Псковской области находилось около 1,5 млн человек», - сообщил он, отметив, что эти два фактора привели к тому, что за первые 10 месяцев 2020 года в области произошло 669 ДТП, в которых получили ранения 840 человек и погибло 114.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось почти на 2 %, но выросло количество погибших – с 72 до 114 человек (на 58,3 %).

Поэтому в течение года в Псковской области проводятся мероприятия для ликвидации мест концентрации ДТП. Так, в рамках этой работы до 1 декабря планируется установка 61 стационарного комплекса фотовидеофиксации. Также до конца года будут размещены два автоматических пункта весогабаритного контроля общей стоимостью более 100 млн рублей.

Кроме того, в следующем году в рамках нацпроекта предусмотрены контракты на нанесение дорожной разметки, устройство осветительных систем на пешеходных переходах и автобусных остановках, ремонт тротуаров и обустройство переходов вблизи школ. «Комплекс этих мер позволит повысить безопасность на дорогах Псковской области, и это не менее важный результат, чем качественная дорожная сеть», - отметил Михаил Ведерников.