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Общество

Михаил Ведерников: Широкое празднование Нового года маловероятно

15 ноября 2020 года, 00:12

Широкое празднование Нового года маловероятно. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона.

По его словам, в настоящий момент, исходя из текущих эпидемиологических данных, можно сказать, что, скорее всего, массовые мероприятия останутся под запретом.

«При этом я рассчитываю, что общими усилиями мы не допустим ухудшения ситуации и не придём, как в некоторых странах Европы, к тотальному локдауну», - подчеркнул он.

Также глава региона пообещал, что власти сделают «всё необходимое, чтобы, как минимум, можно было спокойно ходить во все магазины, пункты общественного питания, а также встретить праздник в семейном кругу без ограничений».

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