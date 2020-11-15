Михаил Ведерников: Широкое празднование Нового года маловероятно

Широкое празднование Нового года маловероятно. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона.

По его словам, в настоящий момент, исходя из текущих эпидемиологических данных, можно сказать, что, скорее всего, массовые мероприятия останутся под запретом.

«При этом я рассчитываю, что общими усилиями мы не допустим ухудшения ситуации и не придём, как в некоторых странах Европы, к тотальному локдауну», - подчеркнул он.

Также глава региона пообещал, что власти сделают «всё необходимое, чтобы, как минимум, можно было спокойно ходить во все магазины, пункты общественного питания, а также встретить праздник в семейном кругу без ограничений».