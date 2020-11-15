Необходимости для перевода псковских студентов на «дистанционку» нет, считает глава региона

Необходимости для перевода псковских студентов на «дистанционку» нет. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона.

Михаил Ведерников отметил, что «сравнение Псковской области с Москвой и Санкт-Петербургом некорректно». «Там ситуация с распространением коронавируса сложнее, и поэтому указанные меры для них были обязательными», - сказал он.

Глава региона отметил, что в Псковской области показатели лучше, и необходимости в дистанционке пока нет. «Будем внимательно анализировать обстановку. Надеюсь, до этого не дойдёт», - подчеркнул он.