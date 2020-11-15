Госпитальная летальность от коронавируса в Псковской области в два раза ниже средней по стране. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона.

По его словам, во многом это стало возможным благодаря ежедневному и самоотверженному труду псковских медиков. «Поэтому хочу ещё раз выразить поддержку и искреннюю благодарность работникам нашей системы здравоохранения, которые в условиях ограниченных ресурсов действуют максимально эффективно, работают с большим риском для здоровья, не считаясь с высокой нагрузкой», - отметил он.

В целом распространение заболевания в Псковской области держится на среднем уровне по округу и чуть выше среднероссийского. «Со всеми вызовами мы справляемся без жёстких ограничений, и пока в них по-прежнему нет необходимости», - отметил Михаил Ведерников.

Однако, как заметил глава региона, все зависит от того, насколько серьёзно и ответственно псковичи будут относиться к требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора.