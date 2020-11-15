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Общество

В Псковской области введут компьютерный учёт тестов на covid

15 ноября 2020 года, 00:05

В Псковской области планируется ввести компьютерный учёт исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом в еженедельном видеообращении к жителям региона рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, после внедрения этой системы оповещение пациентов о результатах будет происходить автоматически, а значит без задержек.

«При этом и в целом лаборатории будут работать более интенсивно, поскольку в прошлом месяце в ключевой организации обработкой исследований фактически занимались два человека. Из-за крайне высокой нагрузки, отсутствия отпусков и выходных три сотрудника Центра-СПИД ушли на больничный в связи с гипертоническим кризом. Сейчас они вернулись на работу», - сообщил губернатор.

Глава региона напомнил, что к нему поступают регулярные жалобы на задержки по тестам. «На протяжении всей прошедшей недели это было одним из ключевых направлений нашей работы. Прежде всего, мы начали активнее использовать ресурс коммерческих лабораторий.Все последние дни их результаты добавляются к общим показателям региона, что нашло отражение в ежедневной статистике. Ещё одно решение по этой теме – в течение 2-3 недель будет закуплено оборудование для усиления лабораторий. Это, в том числе, снизит нагрузку на специалистов и их можно будет задействовать на других участках работы», - рассказал он.

Он подчеркнул, что организация тестирования является приоритетным направлением. «Мы сделаем всё необходимое, чтобы все существующие сложности были решены в максимально короткие сроки», - отметил Михаил Ведерников.

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