Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Иномарка врезалась в дерево на улице Ботвина в Великих Луках

14 ноября 2020 года, 18:05

В Великих Луках в субботу, 14 ноября, произошло две аварии. Как сообщает Псковское агентство информации, на улице Ботвина водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в дерево.


Иномарка врезалась в дерево на улице Ботвина в Великих Луках

Мужчина получил травмы, ему оказали первую медицинскую помощь. Находившаяся в машине девушка не пострадала.

Иномарка врезалась в дерево на улице Ботвина в Великих Луках

Еще одна авария в Великих Луках произошла на улице Некрасова. Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Карла Либкнехта, поворачивал на площадь Ленина. Когда он притормозил, в него сзади врезался автомобиль «УАЗ Патриот». Пострадавших нет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Молодогвардейцы проверили цены на лекарства в 40 аптеках Пскова
Ушел из жизни псковский архитектор-реставратор Борис Постников
И.о. главврача Себежской РБ заболел коронавирусом
«Народное признание»: работающие в сфере услуг псковские предприятия могут получить премию в номинации «Сервис»
В 300 рублей обойдется псковским школьникам покупка проездного на декабрь
Пропавшую в сентябре жительницу Великолукского района разыскивает полиция
Еще два человека в Псковской области скончались от коронавирусной инфекции
Хоккейные борта монтируют на строящемся в Печорах ФОКОТе
Период курсирования поезда Псков – Великие Луки продлевается до 13 декабря

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района