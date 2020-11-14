Иномарка врезалась в дерево на улице Ботвина в Великих Луках

В Великих Луках в субботу, 14 ноября, произошло две аварии. Как сообщает Псковское агентство информации, на улице Ботвина водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в дерево.
В Великих Луках в субботу, 14 ноября, произошло две аварии. Как сообщает Псковское агентство информации, на улице Ботвина водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в дерево.
Мужчина получил травмы, ему оказали первую медицинскую помощь. Находившаяся в машине девушка не пострадала.
Еще одна авария в Великих Луках произошла на улице Некрасова. Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Карла Либкнехта, поворачивал на площадь Ленина. Когда он притормозил, в него сзади врезался автомобиль «УАЗ Патриот». Пострадавших нет.