Иномарка врезалась в дерево на улице Ботвина в Великих Луках

В Великих Луках в субботу, 14 ноября, произошло две аварии. Как сообщает Псковское агентство информации, на улице Ботвина водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в дерево.



Мужчина получил травмы, ему оказали первую медицинскую помощь. Находившаяся в машине девушка не пострадала.