Ушел из жизни псковский архитектор-реставратор Борис Постников

Ушел из жизни псковский искусствовед, архитектор-реставратор, член Союза Архитекторов России Борис Постников. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на группу регионального комитета по охране объектов культурного наследия в соцсети «Вконтакте», ему было 75 лет.
Борис Андреевич Постников
Фото из группы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области
Борис Андреевич Постников принимал участие в важных проектах реставрации псковских памятников архитектуры. В частности, он продолжал работу известного псковского реставратора Юрия Спегальского в части реставрации Двора Подзноева в Пскове. Также он - автор нескольких научных статей по специальности «история и археология».
Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким.