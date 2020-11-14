Ушел из жизни псковский архитектор-реставратор Борис Постников

Ушел из жизни псковский искусствовед, архитектор-реставратор, член Союза Архитекторов России Борис Постников. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на группу регионального комитета по охране объектов культурного наследия в соцсети «Вконтакте», ему было 75 лет.