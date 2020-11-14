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Общество

Ушел из жизни псковский архитектор-реставратор Борис Постников

14 ноября 2020 года, 15:51

Ушел из жизни псковский искусствовед, архитектор-реставратор, член Союза Архитекторов России Борис Постников. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на группу регионального комитета по охране объектов культурного наследия в соцсети «Вконтакте», ему было 75 лет.


Ушел из жизни псковский архитектор-реставратор Борис Постников
Борис Андреевич Постников
Фото из группы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области

Борис Андреевич Постников принимал участие в важных проектах реставрации псковских памятников архитектуры. В частности, он продолжал работу известного псковского реставратора Юрия Спегальского в части реставрации Двора Подзноева в Пскове. Также он - автор нескольких научных статей по специальности «история и археология».

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким.

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