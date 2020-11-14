«Народное признание»: работающие в сфере услуг псковские предприятия могут получить премию в номинации «Сервис»

Псковские предприятия и организации, работающие в сфере услуг, могут стать претендентами на Первую общественную премию региона «Народное признание» в номинации «Сервис».

В разные годы в номинации «Сервис» побеждали пансионат «Кривск», клуб «Супер-фитнес», ресторан «Васаби», компания РАТИСС - Служба 053, санаторий «Хилово», Военно-исторический музей Псковской области. Также победителями становились Псковское отделение ПАО «Сбербанк», Многофункциональный центр в Пскове, филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком», база отдыха «Волынь».

В этом году на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2020» в номинации «Сервис» поступило четыре заявки. Первым кандидатом на премию стал швейный цех Новосокольнического районного потребительского общества, который во время пандемии коронавируса подключился к работе по изготовлению многоразовых защитных масок.

Другой кандидат на получение премии в этой номинации - Псковское отделение банка «Открытие». Этот банк заслужил признание псковичей как серьезный федеральный банк, способный решить любой финансовый вопрос как розничных клиентов, так и предприятий любого масштаба.

Еще один претендент - Сеть общественного питания в Пскове «Шашлычный дворик». Это сеть кафе быстрого питания, которая предлагает ряд простых, но питательных блюд по очень доступным ценам и с быстрой доставкой, которая в период пандемии смогла себя реализовать в полной степени, отметили в заявке.

Также заявка поступила от издательского дома «Стерх-Луки». Из газеты «Стерх-Луки» читатели получают свежую и актуальную информацию о событиях, происходящих в городе, области и стране.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание — 2020» продлится до 18:00 20 ноября. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (скачать его можно здесь>>>) и направить его вместе с фотографией номинанта на электронную почту premiya@informpskov.ru.

Выдвигать на премию и претендовать на неё может любой, главное условие — кандидат должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.