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Происшествия

Пропавшую в сентябре жительницу Великолукского района разыскивает полиция

14 ноября 2020 года, 10:52

Пропавшую в сентябре жительницу деревни Переслегино Великолукского района Галину Захарову разыскивает полиция. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 58-летняя Галина Александровна Захарова ушла из дома утром 20 сентября этого года и не вернулась.

Пропавшую в сентябре жительницу Великолукского района разыскивает полиция
Галина Захарова
Фото пресс-службы УМВД

В день исчезновения была одета в светлый халат, красную кофту и тапки. Особая примета: на левой стороне лица – заметная бородавка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Захаровой, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8-811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

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