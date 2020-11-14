Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Еще два человека в Псковской области скончались от коронавирусной инфекции

14 ноября 2020 года, 10:20

Еще два человека в Псковской области скончались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Зафиксированы две смерти от COVID-19. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - отметил он.


Еще два человека в Псковской области скончались от коронавирусной инфекции

Также губернатор рассказал, что за счет коммерческих лабораторий удалось увеличить глубину исследования. По результатам тестов из частных клиник к выявленным за сутки 121 больному добавилось еще 29. «Соотношение проведенных исследований с выявленными больными сохраняется. Цифры высокие, нагрузка на систему здравоохранения соответствующая. Впереди выходные – проведите их, по возможности, дома», - посоветовал Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Иномарка врезалась в дерево на улице Ботвина в Великих Луках
Молодогвардейцы проверили цены на лекарства в 40 аптеках Пскова
Ушел из жизни псковский архитектор-реставратор Борис Постников
И.о. главврача Себежской РБ заболел коронавирусом
«Народное признание»: работающие в сфере услуг псковские предприятия могут получить премию в номинации «Сервис»
В 300 рублей обойдется псковским школьникам покупка проездного на декабрь
Пропавшую в сентябре жительницу Великолукского района разыскивает полиция
Хоккейные борта монтируют на строящемся в Печорах ФОКОТе
Период курсирования поезда Псков – Великие Луки продлевается до 13 декабря

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра
Почему не разогнуться?

Общество / Здоровье
10 ноября 15:55

Почему не разогнуться?

О чем может свидетельствовать боль в пояснице