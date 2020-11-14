Еще два человека в Псковской области скончались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Зафиксированы две смерти от COVID-19. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - отметил он.
Также губернатор рассказал, что за счет коммерческих лабораторий удалось увеличить глубину исследования. По результатам тестов из частных клиник к выявленным за сутки 121 больному добавилось еще 29. «Соотношение проведенных исследований с выявленными больными сохраняется. Цифры высокие, нагрузка на систему здравоохранения соответствующая. Впереди выходные – проведите их, по возможности, дома», - посоветовал Михаил Ведерников.