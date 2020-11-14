Еще два человека в Псковской области скончались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Зафиксированы две смерти от COVID-19. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - отметил он.



