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Общество / Здоровье

Хоккейные борта монтируют на строящемся в Печорах ФОКОТе

13 ноября 2020 года, 20:14

Хоккейные борта монтируют на строящемся в Печорах ФОКОТе. Такая информация была озвучена в ходе совещания, которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службу областной администрации.

Готовность ФОКОТа в Печорах составляет 35%. На объекте уже установили дренажную систему, залили фундамент под служебные помещения. В настоящее время кроме монтажа хоккейных бортов выполняется подготовка подушки под футбольное поле.

При этом работы идут с отставанием от графика, что вызвано несколькими проблемами. Одна из них - проблемы с поставкой щебня. Губернатор дал поручение профильному комитету разораться с этим вопросом.

Второй ФОКОТ строится в поселке Сосновый Бор Себежского района, его готовность составляет более 50%. На закупку оборудования для комплексов выделено 50 млн рублей.


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