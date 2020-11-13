Период курсирования поезда Псков – Великие Луки продлевается до 13 декабря

Период курсирования пригородного поезда Псков – Великие Луки продлевается до 13 декабря, сообщили «Псковской правде» в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Соответствующее решения компания приняла по договоренности с администрацией Псковской области для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Теперь пригородный поезд по маршруту Псков – Великие Луки будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Пскова поезд № 6724/6723 будет отправляться в 17:30. Из Великих Лук поезд № 6721/6722 отбывает в 6:50. Прибытие в Великие Луки значится в 22:45, а в Псков - в 11:52.

В эти дни будут внесены изменения в расписание движения пригородных поездов на участках Дно – Новосокольники, Новосокольники – Великие Луки, Дно – Псков. Расписание движения пригородных поездов можно посмотреть на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru.