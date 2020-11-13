В Псковской области могут понизить ставку по транспортному налогу для ветеранов боевых действий

Для ветеранов боевых действий могут ввести новую льготу в форме пониженной ставки по транспортному налогу, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Соответствующая инициатива содержится в проекте закона «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области», поступившем в региональный парламент за подписью губернатора Михаила Ведерникова.

Согласно законопроекту автовладельцы – ветераны боевых действий смогут платить транспортный налог по льготной ставке с 2021 года. Льгота будет действовать для однго транспортного средства с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. В пояснительной записке сказано, что в регионе проживает порядка 13 тысяч граждан этой категории.

Около 3,6 млн рублей составит расчетная сумма потерь областного бюджета от предполагаемых налоговых льгот. Воспользоваться льготой ветераны смогут в 2022 году при уплате транспортного налога за 2021 год. При этом все ранее действующие льготы законопроектом предложено сохранить.

Полностью от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство освобождаются участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, многодетные родители и семьи с ребёнком-инвалидом, чей доход не превышает прожиточный минимум, солдаты-срочники, а также организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются регулярными перевозками по муниципальным маршрутам.

Кроме того, для приёмных родителей, «чернобыльцев», организаций и ИП, осуществляющих круглогодичную доставку хлеба и товаров первой необходимости сельскому населению, а также закуп молока в личных подсобных хозяйствах предусмотрены пониженные ставки транспортного налога.

К льготным категориям принадлежат автомобили скорой медицинской помощи, сельхозтоваропроизводители и организации, уставной капитал которых полностью состоит из вкладов всероссийских общественных организаций инвалидов, если численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 %.

Если налогоплательщик имеет право на получение налоговой льготы по нескольким основаниям, то ему необходимо выбрать только одну.

Налоговые льготы на имущество организаций, предоставляемые с 1 января 2021 года, не изменились. Перечень льготников остался таким же, как и в текущем году. От имущественного налога освобождены медицинские учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, социально ориентированные некоммерческие организации – получатели федеральных и региональных грантов, а также организации, занимающиеся отдыхом и оздоровлением детей, производством народных промыслов, внешним благоустройством населённых пунктов.

Также на 50% уменьшится сумма налога для организаций потребительской кооперации и организаций почтовой связи, оказывающих почтовые услуги в малонаселённых и отдалённых поселениях области.

Новый проект не ограничивает действие налоговых льгот временными рамками.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов направил законопроект на рассмотрение в два комитета – по бюджету, финансам и налоговой политике, а также по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.