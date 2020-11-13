Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Миллион и 134 тысячи рублей похитили мошенники у псковички

13 ноября 2020 года, 17:50

Миллион и 134 тысячи рублей похитили мошенники у жительницы Псковского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 ноября 37-летней жительнице Псковского района позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он заявил, что с ее банковской карты незаконно пытаются снять средства, а потом предложил перевести деньги на «безопасный» счет, дабы избежать несчастья. Поверив незнакомцу, она согласилась и перечислила со своей карты более 100 тысяч рублей. Далее мошенники путем обмана оформили на пострадавшую крупный кредит.

Убедившись, что ее вели в заблуждение, женщина обратилась за помощью в ОМВД России по Псковскому району.

В настоящее время проводится расследование. Возбуждено уголовное дело. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Период курсирования поезда Псков – Великие Луки продлевается до 13 декабря
В Псковской области могут понизить ставку по транспортному налогу для ветеранов боевых действий
Россельхозбанк наградил победителя псковского этапа национальной премии «Бизнес-Успех»
До конца 2022 года в Пскове появится скейт-парк
Вице-губернатор оценил реализацию нацпроектов в Великих Луках
Браконьера с электроудочкой поймали на озере в Стругокрасненском районе
Пскович угнал машину у инструктора ЛФК из Санкт-Петербурга
Водопропускные трубы меняют на дороге Гверстонь — Кулье в Печорском районе
Детская инфекционная больница в Пскове примет первых пациентов в 20-х числах декабря

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района