Миллион и 134 тысячи рублей похитили мошенники у псковички

Миллион и 134 тысячи рублей похитили мошенники у жительницы Псковского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 ноября 37-летней жительнице Псковского района позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он заявил, что с ее банковской карты незаконно пытаются снять средства, а потом предложил перевести деньги на «безопасный» счет, дабы избежать несчастья. Поверив незнакомцу, она согласилась и перечислила со своей карты более 100 тысяч рублей. Далее мошенники путем обмана оформили на пострадавшую крупный кредит.

Убедившись, что ее вели в заблуждение, женщина обратилась за помощью в ОМВД России по Псковскому району.

В настоящее время проводится расследование. Возбуждено уголовное дело.