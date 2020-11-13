До конца 2022 года в Пскове появится скейт-парк

До конца 2022 года в сквере Александра Невского в Пскове появится скейт-парк, сообщили «Псковской правде» в компании «РосТендер» . Площадку обустроят в ходе второго этапа реконструкции улицы Леона Поземского в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Скейт-парк будет включать сооружения для занятий скейтбордом, стритбордом, стритболом, ездой на велосипедах BMX и МТВ. Также со стороны проезжей части рабочие посадят полосу деревьев и кустарников шириной 5 метров. Это необходимо для защиты сквера от ветра и пыли.

В Варлаамском сквере появится игровая детская площадка, которая будет состоять из детской «полосы препятствий» и отдельной зоны для детей старшего и младшего возраста. В сквере положат покрытия из брусчатки, разобьют газоны, посадят деревья и кустарники, установят скамейки и урны.

Кроме того, на участке между улицами Набат и Ипподромной приведут в порядок тротуары, построят парковки и создадут зеленые зоны между тротуарами и зданиями. Помимо Варлаамского и Александра Невского скверов планируется благоустроить площадку около памятника регионального значения «Дом Сафьянщиковых» на Советской набережной, а также реконструировать часть улиц Застенной и Александра Невского.

На работы второго этапа, которые будут проводить на участке от улицы Набат до улицы Ипподромной, планируют направить почти 276 млн рублей из бюджета города.

Проект «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» включен в муниципальную программу «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории Пскова».

Администрация города уже объявила тендер по выбору подрядчика для выполнения работ второго этапа. Итоги закупки подведут 23 ноября.

Ожидается, что реконструкция улицы Леона Поземского завершится не позднее 1 декабря 2022 года.