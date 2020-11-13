Вице-губернатор оценил реализацию нацпроектов в Великих Луках

Василий Осипов посетил деревню Переслегино Великолукского района, где завершается реконструкция системы водоснабжения по региональной программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология». В настоящее время рабочие заканчивают монтаж оборудования водоподготовки насосной станции 2-го подъема, электрических шкафов управления и электрооборудования. Кроме того, подрядчик реконструирует скважину, ведет работы по благоустройству территории и асфальтированию дорог. Готовность объекта оценивается почти на 95%. С октября текущего года этот показатель увеличился более чем на 20%.

Также вице-губернатор побывал на реконструкции парка «Петровский», который расположен у подножия Земляной крепости — объекта культурного наследия федерального значения в Великих Луках. Крепость построили по приказу Петра I в 1704–1708 годах на левом берегу реки Ловать. Ее возвели из-за угрозы опасностью вторжения войск короля Карла XII. Работы по реконструкции находятся в завершающей стадии. Сейчас на объекте сажают деревья, обустраивают тротуары, асфальтируют велодорожки, а также устанавливают малые архитектурные формы и укладывают пол на сцене. Конструкции навеса сцены поступят на объект через неделю.

По поручению вице-губернатора подрядчик увеличил на объекте число рабочих. Однако, Василий Осипов отметил, что необходимо предпринять дополнительные меры для того, чтобы объект был сдан в срок.