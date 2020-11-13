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Происшествия / Преступление

Браконьера с электроудочкой поймали на озере в Стругокрасненском районе

13 ноября 2020 года, 15:21

Браконьера с электроудочкой и незаконным уловом поймали на озере Щир у деревни Борок в Стругокрасненском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нарушителем оказался 64-летний местный житель. Его задержали в ночь на 11 ноября в ходе рейда, который провели сотрудники МО МВД России «Стругокрасненский» и представители службы рыбоохраны.

У мужчины стражи порядка изъяли лодку, два преобразователя напряжения и другие приспособления, а также незаконный улов – 47 окуней, 10 щук и плотва.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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