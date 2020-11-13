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Происшествия / Преступление

Пскович угнал машину у инструктора ЛФК из Санкт-Петербурга

13 ноября 2020 года, 14:30

Пскович и его петербургский подельник угнали автомобиль из города Сестрорецк Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, похищенную машину петербургские полицейские нашли в Пскове в конце октября. Тут же они задержали 38-летнего местного жителя.

В ночь на 14 августа мужчина совместно с 42-летнем петербуржцем похитил автомобиль Volkswagen Tiguan от дома 12 по улице Токарева в Сестрорецке. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию Курортного района Санкт-Петербурга. Машина, которая оценивается в 1 миллион рублей, принадлежит 48-летнему инструктору ЛФК в районной больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

11 ноября у дома 8 по проспекту Солидарности в Санкт-Петербурге полицейские задержали второго подозреваемого. Соучастник кражи задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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