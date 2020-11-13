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Транспорт / Инфраструктура

Водопропускные трубы меняют на дороге Гверстонь — Кулье в Печорском районе

13 ноября 2020 года, 14:14

Замена водопропускных труб ведётся в Печорском районе на дороге Гверстонь — Крупп — Кулье, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Водопропускные трубы меняют на дороге Гверстонь — Кулье в Печорском районе

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Масштабная реконструкция участка дороги протяженностью 6,6 км ведётся в рамках инфраструктурного проекта «Улучшение доступности удаленных областей в Юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» / «ДОСТУП МСП» Программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 — 2020 годов. Подрядчиком выступает ООО «Вуклэр».

После реконструкции на дороге будет асфальтобетонное покрытие, ширину проезжей части увеличат до 6 метров, обочин — до 2-х метров.

Особенностью инженерно-геологических условий участка, на котором ведутся работы, является переувлажнение верхней толщины грунтов, а также неравномерная глубина залегания торфа. В итоге заболоченность территории создаёт трудности при спрямлении дороги трудности.

Водопропускные трубы меняют на дороге Гверстонь — Кулье в Печорском районе

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Подрядчику предстоит устроить водопропускные трубы, укрепить обочины и откосы, отремонтировать пересечения и примыкания, тротуары и автобусные остановки, провести благоустройство. На автобусных остановках в деревнях Кулиско и Дальнево установят наружное освещение.

Работы должны быть завершены 30 июля 2021 года. Их стоимость составляет  220 млн рублей. Заказчик реконструкции - ГБУ ПО «Псковавтодор», контролирует ход работ - ООО «Центр диагностики комплексной инфраструктуры». 

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