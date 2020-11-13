Водопропускные трубы меняют на дороге Гверстонь — Кулье в Печорском районе

Замена водопропускных труб ведётся в Печорском районе на дороге Гверстонь — Крупп — Кулье, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Масштабная реконструкция участка дороги протяженностью 6,6 км ведётся в рамках инфраструктурного проекта «Улучшение доступности удаленных областей в Юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» / «ДОСТУП МСП» Программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 — 2020 годов. Подрядчиком выступает ООО «Вуклэр».

После реконструкции на дороге будет асфальтобетонное покрытие, ширину проезжей части увеличат до 6 метров, обочин — до 2-х метров.

Особенностью инженерно-геологических условий участка, на котором ведутся работы, является переувлажнение верхней толщины грунтов, а также неравномерная глубина залегания торфа. В итоге заболоченность территории создаёт трудности при спрямлении дороги трудности.