Детская инфекционная больница в Пскове примет первых пациентов в 20-х числах декабря

В 20-х числах декабря планируется принять первых пациентов в детское отделение Псковской областной инфекционной больницы, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции 13 ноября.

«Работы там идут к завершению. Планируем, что к 1 декабря практически всё будет готово, а уже к 20-м числам декабря рассчитываем начать приём маленьких пациентов, в том числе с коронавирусом», - подчеркнула Марина Гаращенко.

По ее словам, до пандемии инфекционное отделение принимало в основном детей. 70-80% пациентов, которые переносят инфекционные заболевания, — это дети.

В настоящее время старый корпус инфекционной больницы также задействован: туда направляют пациентов на долечивание, а также тех, кто имеет лёгкое течение коронавируса, но не может изолироваться дома.

Марина Гаращенко отметила, что отделение будут расширять до 100 коек.