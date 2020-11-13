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Общество / Здоровье

Детская инфекционная больница в Пскове примет первых пациентов в 20-х числах декабря

13 ноября 2020 года, 13:23

В 20-х числах декабря планируется принять первых пациентов в детское отделение Псковской областной инфекционной больницы, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции 13 ноября.

Детская инфекционная больница в Пскове примет первых пациентов в 20-х числах декабря

«Работы там идут к завершению. Планируем, что к 1 декабря практически всё будет готово, а уже к 20-м числам декабря рассчитываем начать приём маленьких пациентов, в том числе с коронавирусом», - подчеркнула Марина Гаращенко.

По ее словам, до пандемии инфекционное отделение принимало в основном детей. 70-80% пациентов, которые переносят инфекционные заболевания, — это дети. 

В настоящее время старый корпус инфекционной больницы также задействован: туда направляют пациентов на долечивание, а также тех, кто имеет лёгкое течение коронавируса, но не может изолироваться дома.

Марина Гаращенко отметила, что отделение будут расширять до 100 коек.

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