230 человек госпитализировали в Великолукский корпус инфекционной больницы с момента открытия

В Великолукское отделение инфекционной больницы было госпитализировано 230 пациентов за месяц, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Корпус новой инфекционной больницы в Великих Луках начал свою работу 14 октября. С момента открытия здесь вылечили и выписали 130 человек.

Всего в Псковской области госпитализированы 247 заболевших коронавирусом. Пациенты находятся в Псковской областной инфекционной больнице и региональном COVID-центре.

Областную клиническую инфекционную больницу с отделением в Великих Луках на 100 мест и в Пскове на 200 человек открыли по поручению президента РФ. Два корпуса больницы в Пскове и Великих Луках были построены силами Минобороны всего за 72 дня.

В настоящее время продолжается строительство инфекционной больницы для детей на 60 мест.