«Народное признание»: Главные мероприятия года определят в номинации «Событие»

Жителям Псковской области предстоит определить главное событие 2020 года. Для этого организаторы Первой общественной премии региона «Народное призвание» создали номинацию «Событие». На награду могут претендовать все фестивали, концерты, праздники, спортивные соревнования, интеллектуальные турниры. В этом году бороться за победу будут в основном онлайн-мероприятия, так как из-за коронавируса большую часть года были запрещены события с массовым участием граждан.

В настоящее время на победу претендуют только два мероприятия. Уже номинирован 36-й Всероссийский праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат», проходящий в Великолукском районе. Впервые он состоялся в видеоформате. Также пришла заявка на Международный фестиваль хореографического творчества детей и молодёжи «Праздник танца», который прошел в Пыталовском районе.

Все жители Псковской области еще могут выдвинуть на соискание награды то событие, которое является главным с их точки зрения. Бланк заявки можно скачать здесь >>> и направить её вместе с фотографией организаторам премии по электронной почте premiya@informpskov.ru.

Премия «Народное признание» проводится в Псковской области в 11 раз. За этот период победителями в номинации «Открытие» стали музыканты и организаторы благотворительного концерта Ольга Кормухина и Алексей Белов, организаторы Дня Скобаря, Певческого праздника, праздника мыльных пузырей, персональной выставка живописца Алексея Рычкова «Православные храмы России», праздника для семей с детьми-двойняшками «Двойное счастье», Международного детского конкурса-фестиваля малых театральных форм «Пашуля». Кроме того, народное призвание получили 600-летие Опочки, Чемпионат Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», выступление в Пскове российской пилотажной группы «Русские витязи».