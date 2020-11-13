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Общество / Здоровье

Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области

13 ноября 2020 года, 11:59

Еще два заболевших умерли от COVID-19 в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего по состоянию на 12 ноября число умерших от этого заболевания составило 72 человека.

За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заболели 152 человека. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 9 тыс. 555. При этом поправились 4 тыс. 955 пациентов. 

12 ноября 64 новых случая коронавируса выявили в Пскове (всего 3 тыс. 472), 40 — в Великих Луках (всего 1 тыс. 984), 19 — в Опочецком районе (всего 228), 8 — в Псковском (всего 745), 4 — в Островском (всего 592), 3 — в Великолукском (всего 318). По два заражённых добавились в Новосокольническом (всего 193), Палкинском (всего 116), Куньинском (всего 76) и Пушкиногорском (всего 42) районах, по одному — в Невельском (всего 300), Плюсском (всего 190), Печорском (всего 158), Бежаницком (всего 115), Дедовичском (всего 101) и Пыталовском (всего 55) районах.

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