Жители Псковской области могут рассказать, каких объектов первичной медпомощи им не хватает

Жители Псковской области могут рассказать, чего им не хватает из объектов первичной медико-санитарной помощи. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, соответствующий опрос проходит с 30 октября по 15 ноября.

Опрос рассчитан на малые города и сёла, до 50 тысяч человек. Жители этих муниципалитетов могут пожаловаться, например, на отсутствие нового ФАПа или на необходимость проведения ремонта старого, а также на нехватку оборудования, подготовку кадров и проблему с транспортом.

Планируется, что Министерство здравоохранения будет учитывать результаты опроса в региональных программах модернизации первичного звена здравоохранения.

Опрос можно пройти здесь.