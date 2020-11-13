Туристический сезон в Полистовском заповеднике завершится досрочно из-за коронавируса

Туристический сезон в Полистовском заповеднике в 2020 году закрывается 16 ноября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе заповедника.

Свою работу продолжит только администрация заповедника. Все сотрудники будут соблюдать меры предосторожности.

«Друзья, мы уверены, что пандемия закончится, и мы снова сможем принять вас в нашем прекрасном бескрайнем Полистовье. Чтобы приблизить это время мы призываем вас ответственно относиться к рекомендациям ВОЗ: избегайте массовых скоплений людей, старайтесь не покидать дом без необходимости, чаще мойте руки и соблюдайте общие правила гигиены», - отметили в заповеднике.

Также всех желающих приглашают посетить интернет-ресурсы Полистовья.