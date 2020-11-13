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Общество

Туристический сезон в Полистовском заповеднике завершится досрочно из-за коронавируса

13 ноября 2020 года, 10:12

Туристический сезон в Полистовском заповеднике в 2020 году закрывается 16 ноября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе заповедника.

Посещение экологических маршрутов, визит-центра и гостевых домов заповедника приостановлено досрочно из-за эпидемиологической ситуации в Псковской области. Ограничения продлятся до особого распоряжения.

Туристический сезон в Полистовском заповеднике завершится досрочно из-за коронавируса

Автор фото: Тимур Ханов

Свою работу продолжит только администрация заповедника. Все сотрудники будут соблюдать меры предосторожности.

«Друзья, мы уверены, что пандемия закончится, и мы снова сможем принять вас в нашем прекрасном бескрайнем Полистовье. Чтобы приблизить это время мы призываем вас ответственно относиться к рекомендациям ВОЗ: избегайте массовых скоплений людей, старайтесь не покидать дом без необходимости, чаще мойте руки и соблюдайте общие правила гигиены», - отметили в заповеднике.

Также всех желающих приглашают посетить интернет-ресурсы Полистовья.

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