152 человека заболели коронавирусом в Псковской области 12 ноября

152 человека заболели коронавирусом за сутки 12 ноября в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

С начала пандемии количество заболевших составило 9 тыс. 555 человек. «Добавление результатов тестов их частных клиник существенно увеличивает число новых случаев. Это позволяет определять больше бессимптомных больных, а значит позволяет быстрее прервать цепочку распространения инфекции», - отметил губернатор.

На сегодняшний день в Псковской области провели 141 тыс. 837 исследований на коронавирус. В частности, 12 ноября проверили 976 тестов.

За сутки от коронавируса выздоровели 40 человек. Всего в Псковской области от болезни поправились 4 тыс. 955 пациентов.

«В активных очагах сегодня спокойно», - добавил Михаил Ведерников.