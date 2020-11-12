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Происшествия / Преступление

Невельского мастера леса будут судить за служебный подлог

12 ноября 2020 года, 21:38

Мастера леса Невельского лесничества будут судить за служебный подлог. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, 9 апреля 2019 года мастер леса, в обязанности которой входила проверка работ, связанных с использованием леса на подведомственном участке, не выезжая на место составила заведомо ложный акт осмотра лесосеки. В документе она указала, что нарушения лесного законодательства отсутствуют. Этот акт позволил арендатору леса избежать ответственности.

В отношении мастера леса было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Расследование завершено и материалы переданы в суд с утвержденным обвинительным заключением.

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