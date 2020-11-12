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Общество

Работу регоператора по ТКО обсудил губернатор с новым главой псковского «Экопрома»

12 ноября 2020 года, 20:18

Работу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с новым генеральным директором Псковского филиала ООО «Экопром» Александром Киселевым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работу регоператора по ТКО обсудил губернатор с новым главой псковского «Экопрома»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

На данный момент услугой по вывозу ТКО пользуются 95% жителей Псковской области, охвачены почти 2,5 тыс. населенных пунктов.

«Понятно, что процесс перехода был непростой, не обошлось без сложностей. Но мы видим, особенно в последнее время, активную работу с обращениями граждан, эффективное взаимодействие с Советом муниципальных образований области», - отметил Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что значительно сократилось количество жалоб на качество работа регоператора со стороны главы муниципалитетов. В то же время губернатор обратил внимание, что перед «Экопромом» стоит ещё много задач.

Работу регоператора по ТКО обсудил губернатор с новым главой псковского «Экопрома»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Александр Киселев согласился, что работа в регионе проведена большая: только контейнеров в этом году закупили на сумму более 30 млн рублей, совместно с районными властями определены и оборудованы контейнерные площадки, налажена оперативная обратная связь с населением — офисы в Пскове и Великих Луках посетили 15 тыс. человек, колл-центр обработал около 3 тыс. звонков за 9 месяцев. «Люди обращаются за консультацией, заключением договоров, с жалобами. Все проблемные вопросы отрабатываются. По некоторым случаям общаюсь с населением лично», — сказал Александр Киселев. Он также сообщил о внедрении в регионе программы «Эргософт», которая позволяет в режиме онлайн отслеживать объем собираемого мусора и качество уборки территорий.

Работу регоператора по ТКО обсудил губернатор с новым главой псковского «Экопрома»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Одной из главных проблем Александр Киселев назвал долги населения за вывоз ТКО, которые за два года составили порядка 240 млн рублей, а также задолженность компании перед субподрядными организациями, превысившую 117 млн рублей.

Михаил Ведерников отметил, что благодаря поддержке Правительства РФ у региона есть все возможности для оперативного решения этого вопроса. По его словам, Министерство природных ресурсов и экологии РФ направило субъектам почти 9 млрд рублей на поддержку региональных операторов из-за неплатежей населения и бизнеса в период противодействия пандемии. Псковская область получила 83 млн рублей.

«Вопросов много, но я уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями и реализуем намеченные планы», — заявил глава региона. Он призвал руководство регоператора продолжать налаживать конструктивный диалог с населением.

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