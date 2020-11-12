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Транспорт / Автопарк

15 низкопольных автобусов закупила Псковская область

12 ноября 2020 года, 20:02

15 низкопольных автобусов ГАЗель City закупила Псковская область. Контракт на их поставку заключил региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству с ООО «ГК «Современные транспортные технологии», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области. Сумма контракта составляет 42 млн рублей.

15 низкопольных автобусов закупила Псковская область

Низкопольный автобус ГАЗ-А68R52 рассчитан на 22 пассажира либо на перевозку 19 маломобильных граждан. Работает он на дизельном топливе, соответствует экологическому стандарту Евро-5, оснащён аппаратурой спутниковой навигации и системой ГЛОНАСС, видеорегистратором с набором камер, подготовлен для установки стационарного устройства оплаты проезда.

Использоваться новые автобусы будут на муниципальных перевозках.

Автобусы должны быть поставлены в регион до 21 декабря, гарантия на них составляет 2 года.

Автопарк Псковской области обновляется в рамках договорённости с Министерством промышленности и торговли РФ на средства, выделенные из резервного фонда Правительства РФ. На сумму свыше 1,25 млрд рублей закуплены 249 автобусов.

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