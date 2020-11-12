Коронавирус подтверждён у заведующей поликлиникой в Стругах Красных

Коронавирус подтверждён у заведующей поликлиники Стругокрасненской межрайонной больницы, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Медик сейчас находится на амбулаторном лечении.

В поликлинике все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия уже проведены и она работает в обычном режиме. .

Утром 12 ноября также стало известно о вспышке коронавируса на станции Скорой медицинской помощи в Порхове. Там заразились сразу 10 человек. А несколько дней назад коронавирус был подтверждён у заведующей филиалом «Локнянский» Бежаницкой межрайонной больницы.