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Общество / Здоровье

Коронавирус подтверждён у заведующей поликлиникой в Стругах Красных

12 ноября 2020 года, 18:15

Коронавирус подтверждён у заведующей поликлиники Стругокрасненской межрайонной больницы, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Медик сейчас находится на амбулаторном лечении.

В поликлинике все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия уже проведены и она работает в обычном режиме. .

Утром 12 ноября также стало известно о вспышке коронавируса на станции Скорой медицинской помощи в Порхове. Там заразились сразу 10 человек. А несколько дней назад коронавирус был подтверждён у заведующей филиалом «Локнянский» Бежаницкой межрайонной больницы. 

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