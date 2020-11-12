16 лет колонии получил житель Псковской области за совершение четырёх преступлений

43-летнего местного жителя Псковской области осудили на 16 лет за совершение четырёх преступлений. Об этом «Псковской правде» сообщили в СУ СК России по Псковской области.

В ночь на 3 марта 2019 года злоумышленник отдыхал в бане со своей знакомой, которой он причинил телесные повреждения. От полученных травм женщина скончалась. Затем преступник, скрываясь от правоохранительных органов, незаконно проник в чужое жилье.

В ноябре 2019 года осужденный совершил еще одно преступление. Вместе с подельником он украл металлоконструкции общим весом почти 200 кг. Добычу преступники сдали на металлолом.

Через месяц - 13 декабря 2019 года - пскович совершил в отношении малолетней девочки действия сексуального характера.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом), части 1 статьи 139 (нарушение неприкосновенности жилища), пункта «а» части 2 статьи 158 (кража) и пункта «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

На его подельника в краже завели уголовное дело, которое было расследовано в отдельном производстве.