Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

Михаил Ведерников поручил увеличить темпы строительства соцгородка в Пскове

12 ноября 2020 года, 17:16

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил нарастить темпы строительства социального городка в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. 12 ноября губернатор посетил площадку, чтобы проконтролировать реализацию проекта и оценить общую картину застройки.

Михаил Ведерников поручил увеличить темпы строительства соцгородка в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В настоящий момент уже завершено строительство трех жилых и одного административно-бытового корпуса. Еще два здания находятся в процессе возведения. Все работы на объекте ведутся параллельно. По словам руководитель проекта Эльдара Вагабова, в две смены работают каменщики. Они трудятся на объекте до 23 часов. Кроме того, на стройку привлекли студентов.

В свою очередь глава региона отметил, что с учетом отставания работ от графика каменщики должны работать круглосуточно. Для этого на строительной площадке предоставлены все условия. Также необходимо привлекать рабочих с других объектов, где работы по укладке кирпича уже завершены или близятся к концу, предложил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников поручил увеличить темпы строительства соцгородка в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников поручил увеличить темпы строительства соцгородка в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников поручил увеличить темпы строительства соцгородка в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Особое внимание подрядчика губернатор обратил на монтаж кровли. Его необходимо завершить на всех сооружениях до конца года, чтобы в зимний период заниматься внутренними работами.

Далее Михаил Ведерников прошел по внутренним помещениям нескольких зданий соцгородка. В частности, Михаил Ведерников побывал в корпусе Д, который предназначен для проживания 18 граждан с ограниченными возможностями. Гостиная и кухня этого корпуса спроектированы так, чтобы человек в инвалидном кресле смог комфортно пользоваться всем оборудованием. Они являются общими. Жилые помещения для постояльцев индивидуальные, каждое оснащено санузлом.

В одном из корпусов Михаил Ведерников оценил обновленный тепловой узел, который начал функционировать в конце октября. По словам подрядчика, запуску тепла на объекты предшествовали серьезные работы по ревизии внешних инженерных сетей. Это потребовало много времени.

Михаил Ведерников поручил увеличить темпы строительства соцгородка в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников поручил увеличить темпы строительства соцгородка в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В целом отставание на объекте по разным видам составляет от двух недель до двух месяцев.

«Объект сложный, но сроки надо нагонять, — отметил глава региона, — мы осознаем, что проектно-сметную документацию придется корректировать в течение всего периода работ. Мы готовы идти навстречу по всем позициям. И все же для того, чтобы мы с вами комфортно работали, от вас нужна хорошая динамика и высокий темп работ. Очень важно завершить этот объект в срок, установленный в следующем году».

Специализированный комплекс возводится в рамках регионального проекта «Старшее поколение» по направлению «Демография».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Невельского мастера леса будут судить за служебный подлог
Работу регоператора по ТКО обсудил губернатор с новым главой псковского «Экопрома»
15 низкопольных автобусов закупила Псковская область
Коронавирус подтверждён у заведующей поликлиникой в Стругах Красных
16 лет колонии получил житель Псковской области за совершение четырёх преступлений
«Народное признание»: Новые бизнес-проекты Псковской области могут получить награду в номинации «Открытие»
Псковские профсоюзы считают несправедливым отсутствие доплат педагогам учреждений профобразования
Бесплатные лекарства от коронавируса псковичам будут выдавать выездные бригады врачей
Ведерников направил бригаду врачей из Пскова для настройки работы великолукских больниц

Комментарии

Авторизация
No comments
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра
Почему не разогнуться?

Общество / Здоровье
10 ноября 15:55

Почему не разогнуться?

О чем может свидетельствовать боль в пояснице