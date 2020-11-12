Михаил Ведерников поручил увеличить темпы строительства соцгородка в Пскове

Особое внимание подрядчика губернатор обратил на монтаж кровли. Его необходимо завершить на всех сооружениях до конца года, чтобы в зимний период заниматься внутренними работами.
Далее Михаил Ведерников прошел по внутренним помещениям нескольких зданий соцгородка. В частности, Михаил Ведерников побывал в корпусе Д, который предназначен для проживания 18 граждан с ограниченными возможностями. Гостиная и кухня этого корпуса спроектированы так, чтобы человек в инвалидном кресле смог комфортно пользоваться всем оборудованием. Они являются общими. Жилые помещения для постояльцев индивидуальные, каждое оснащено санузлом.
В одном из корпусов Михаил Ведерников оценил обновленный тепловой узел, который начал функционировать в конце октября. По словам подрядчика, запуску тепла на объекты предшествовали серьезные работы по ревизии внешних инженерных сетей. Это потребовало много времени.