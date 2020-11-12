Михаил Ведерников поручил увеличить темпы строительства соцгородка в Пскове

В настоящий момент уже завершено строительство трех жилых и одного административно-бытового корпуса. Еще два здания находятся в процессе возведения. Все работы на объекте ведутся параллельно. По словам руководитель проекта Эльдара Вагабова, в две смены работают каменщики. Они трудятся на объекте до 23 часов. Кроме того, на стройку привлекли студентов.

В свою очередь глава региона отметил, что с учетом отставания работ от графика каменщики должны работать круглосуточно. Для этого на строительной площадке предоставлены все условия. Также необходимо привлекать рабочих с других объектов, где работы по укладке кирпича уже завершены или близятся к концу, предложил Михаил Ведерников.