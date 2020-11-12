Бесплатные лекарства от коронавируса псковичам будут выдавать выездные бригады врачей

Бесплатные лекарства от коронавируса заражённым, находящимся на амбулаторном лечении, в Псковской области будут выдавать выездные бригады врачей. Об этом шла речь на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 12 ноября. Особое внимание руководителей медорганизаций региона было обращено на необходимость ведения чёткой отчётности по выданным препаратам.

Всего регион на закупку препаратов получил из федерального бюджета 23,5 млн рублей. Некоторые лекарства для детей и взрослых есть в наличии.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что лекарства будут получать и пациенты с клиническим диагнозом, и те, у кого коронавирус уже подтверждён тестом.

Закупка лекарств проводится через Управление фармации, распределять препараты для северных районов области будет Псковская городская поликлиника, для южных — Великолукская межрайонная больница. Отвечать за распределение лекарств для детей по всему региону поручено Псковской городской детской поликлинике.