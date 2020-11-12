«Народное признание»: Новые бизнес-проекты Псковской области могут получить награду в номинации «Открытие»

Новые бизнес-проекты и компании, заявившие о себе на псковском рынке в 2020 году, могут стать претендентами на Первую общественную премию региона «Народное признание» в номинации «Открытие». Проекты, которые начали работу в этом году – во время пандемии, как никогда достойны народного признания, отмечают организаторы премии.

В разные годы в номинации «Открытие» побеждали автоцентр «Авто-Псков», Ледовый дворец в Пскове и Реабилитационный центр для алко- и наркозависимых «Ручей», Псковский государственный университет, Плюсский перерабатывающий комбинат, рестораны «Розарио» и Hansa. Также победителями становились обновлённый Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, творческая мастерская «Детский дворик», бассейн «Четыре сезона» в Порхове, школа устного счёта «Соробан» и псковский скейтпарк «SK8 VOLNA».

В этом году в номинацию «Открытие» поступили уже три заявки. Первую заявку отправил Псковский филиал ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ». Он был открыт в период пандемии — в конце августа. За несколько месяцев работы филиал привлек к сотрудничеству более тридцати страховых агентов.

Вторым номинировали «Музей русского пития» в СРК «Раздолье». Он стал пятым в России и первым в Псковской области. Его коллекция состоит из 500 экспонатов.

Третий претендент на премию – SupPskov. Это единственная в городе организация по прокату сапбордингов. Основатели проекта хотели показать псковичам город с необычных ракурсов. Для этого было разработано несколько маршрутов.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание — 2020» продлится до 18:00 20 ноября. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (скачать его можно здесь>>>) и направить его вместе с фотографией номинанта на электронную почту premiya@informpskov.ru.

Выдвигать на премию и претендовать на неё может любой, главное условие — кандидат должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.