Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Народное признание»: Новые бизнес-проекты Псковской области могут получить награду в номинации «Открытие»

12 ноября 2020 года, 16:52

Новые бизнес-проекты и компании, заявившие о себе на псковском рынке в 2020 году, могут стать претендентами на Первую общественную премию региона «Народное признание» в номинации «Открытие». Проекты, которые начали работу в этом году – во время пандемии, как никогда достойны народного признания, отмечают организаторы премии.

«Народное признание»: Новые бизнес-проекты Псковской области могут получить награду в номинации «Открытие»

В разные годы в номинации «Открытие» побеждали автоцентр «Авто-Псков», Ледовый дворец в Пскове и Реабилитационный центр для алко- и наркозависимых «Ручей», Псковский государственный университет, Плюсский перерабатывающий комбинат, рестораны «Розарио» и Hansa. Также победителями становились обновлённый Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, творческая мастерская «Детский дворик», бассейн «Четыре сезона» в Порхове, школа устного счёта «Соробан» и псковский скейтпарк «SK8 VOLNA».

В этом году в номинацию «Открытие» поступили уже три заявки. Первую заявку отправил Псковский филиал ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ». Он был открыт в период пандемии — в конце августа. За несколько месяцев работы филиал привлек к сотрудничеству более тридцати страховых агентов. 

Вторым номинировали «Музей русского пития» в СРК «Раздолье». Он стал пятым в России и первым в Псковской области. Его коллекция состоит из 500 экспонатов. 

Третий претендент на премию – SupPskov. Это единственная в городе организация по прокату сапбордингов. Основатели проекта хотели показать псковичам город с необычных ракурсов. Для этого было разработано несколько маршрутов.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание — 2020» продлится до 18:00 20 ноября. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (скачать его можно здесь>>>) и направить его вместе с фотографией номинанта на электронную почту premiya@informpskov.ru.

Выдвигать на премию и претендовать на неё может любой, главное условие — кандидат должен иметь непосредственное отношение к Псковской области. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские профсоюзы считают несправедливым отсутствие доплат педагогам учреждений профобразования
Бесплатные лекарства от коронавируса псковичам будут выдавать выездные бригады врачей
Ведерников направил бригаду врачей из Пскова для настройки работы великолукских больниц
Губернатор поручил увеличить суточное число тестов на коронавирус в Псковской области
В Псковской области госпитализированы 247 заболевших коронавирусом
В Псковский онкодиспансер назначили нового главврача
Пациентку с 90-процентным поражением легких спасли в псковской «инфекционке»
В Псковской области стали реже выявлять фальшивые деньги
В Группе «Газпром межрегионгаз» подвели итоги работы за 10 месяцев 2020 года

Комментарии

Авторизация
No comments
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра
Почему не разогнуться?

Общество / Здоровье
10 ноября 15:55

Почему не разогнуться?

О чем может свидетельствовать боль в пояснице