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Общество / Здоровье

В Псковский онкодиспансер назначили нового главврача

12 ноября 2020 года, 15:11

В Псковский областной онкодиспансер назначили нового главного врача, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Эту должность и должность главного внештатного специалиста Псковской области по онкологии получил Александр Юров.

В Псковский онкодиспансер назначили нового главврача

Фото из страницы Александра Юрова в Facebook

Александр Сергеевич Юров - выпускник Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Прибытие в псковский онкодиспансер специалиста из Новгорода анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в июне. Смена руководства произошла из-за того, что при прежнем главном враче онкодиспансер не работал по своему прямому назначению на все 100%.

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