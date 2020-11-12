В Псковский онкодиспансер назначили нового главврача

В Псковский областной онкодиспансер назначили нового главного врача, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Эту должность и должность главного внештатного специалиста Псковской области по онкологии получил Александр Юров.
В Псковский областной онкодиспансер назначили нового главного врача, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Эту должность и должность главного внештатного специалиста Псковской области по онкологии получил Александр Юров.
Александр Сергеевич Юров - выпускник Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.
Прибытие в псковский онкодиспансер специалиста из Новгорода анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в июне. Смена руководства произошла из-за того, что при прежнем главном враче онкодиспансер не работал по своему прямому назначению на все 100%.