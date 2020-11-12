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Общество / Здоровье

Губернатор поручил увеличить суточное число тестов на коронавирус в Псковской области

12 ноября 2020 года, 15:29

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил увеличить суточное число тестов на коронавирус с тысячи до полутора тысяч, передаёт «Псковская правда» с совещания глава региона с медиками 12 ноября.

Губернатор поручил увеличить суточное число тестов на коронавирус в Псковской области

По его словам, мощности лабораторий Псковской области увеличены с начала пандемии более чем в 3 раза. В настоящее время в сутки проводятся около 1000 тестов. Однако, этот показатель на 100 тысяч населения является самым низким в Северо-Западном федеральном округе. Средний показатель по округу ровняется 250 исследований, в Псковской области же - 163,7.

На достижение новых показателей по тестированию глава региона дал две недели.

Отдельным вопросом стала организация выдачи результатов ПЦР-тестирования. Губернатор поставил задачу проанализировать работу специалистов. Он отметил, что исследования зачастую проводят вовремя, но результаты до пациентов доходят с опозданием. В связи с этим Михаил Ведерников заявил, что процесс необходимо максимально автоматизировать и задействовать для этого доступную технику и IT-специалистов.

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