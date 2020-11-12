Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ведерников направил бригаду врачей из Пскова для настройки работы великолукских больниц

12 ноября 2020 года, 15:32

Губернатор Псковской области направил бригаду врачей из Пскова в Великие Луки для настройки работы местных медучреждений, передаёт «Псковская правда» с совещания главы региона с медиками 12 ноября.

По словам Михаила Ведерникова, из Великих Лук продолжают поступать сообщения  о некачественном или неполном оказании медицинских услуг. Он отметил, что количество запросов объективно указывает на системные недочёты практически на всех этапах работы с пациентами.

В связи с этим глава региона предложил отправить бригаду врачей из Пскова, чтобы они помогли в настройке работы великолукских медучреждений, как уже было весной текущего года.

Руководить бригадой будет Борис Андреев. Врач приехал в Псковскую область вместе с коллегами из Москвы во время первой волны коронавируса, а затем решил остаться в регионе. «У него есть необходимый практический опыт, который поможет корректно выстроить работу коллег на юге области», - поделился Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Народное признание»: Новые бизнес-проекты Псковской области могут получить награду в номинации «Открытие»
Псковские профсоюзы считают несправедливым отсутствие доплат педагогам учреждений профобразования
Бесплатные лекарства от коронавируса псковичам будут выдавать выездные бригады врачей
Губернатор поручил увеличить суточное число тестов на коронавирус в Псковской области
В Псковской области госпитализированы 247 заболевших коронавирусом
В Псковский онкодиспансер назначили нового главврача
Пациентку с 90-процентным поражением легких спасли в псковской «инфекционке»
В Псковской области стали реже выявлять фальшивые деньги
В Группе «Газпром межрегионгаз» подвели итоги работы за 10 месяцев 2020 года

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра
Почему не разогнуться?

Общество / Здоровье
10 ноября 15:55

Почему не разогнуться?

О чем может свидетельствовать боль в пояснице