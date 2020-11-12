Ведерников направил бригаду врачей из Пскова для настройки работы великолукских больниц

Губернатор Псковской области направил бригаду врачей из Пскова в Великие Луки для настройки работы местных медучреждений, передаёт «Псковская правда» с совещания главы региона с медиками 12 ноября.

По словам Михаила Ведерникова, из Великих Лук продолжают поступать сообщения о некачественном или неполном оказании медицинских услуг. Он отметил, что количество запросов объективно указывает на системные недочёты практически на всех этапах работы с пациентами.

В связи с этим глава региона предложил отправить бригаду врачей из Пскова, чтобы они помогли в настройке работы великолукских медучреждений, как уже было весной текущего года.

Руководить бригадой будет Борис Андреев. Врач приехал в Псковскую область вместе с коллегами из Москвы во время первой волны коронавируса, а затем решил остаться в регионе. «У него есть необходимый практический опыт, который поможет корректно выстроить работу коллег на юге области», - поделился Михаил Ведерников.