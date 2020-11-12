В Псковской области госпитализированы 247 заболевших коронавирусом, сообщил глава региона Михаил Ведерников на совещании с медиками 12 ноября, передаёт «Псковская правда». Пациенты находятся в Псковской областной инфекционной больнице и региональном COVID-центре.

По словам Михаила Ведерникова, на больных с некоронавирусной пневмонией приходится основная загрузка коечного фонда – их в стационарах в два раза больше.

К аппаратам искусственной вентиляции лёгких в настоящее время подключены только два пациента. У одного из них диагностировали коронавирус.

Также губернатор напомнил, что из 148 человек, у которых выявили коронавирус 11 ноября, 70 % переносят заболевание в лёгкой форме или вовсе бессимптомно. «Все эти люди успешно проходят лечение в амбулаторном режиме, что позволяет уделять максимальное внимание тем, кто переносит заболевание в средней и тяжёлой форме», - заметил Михаил Ведерников.

Он поблагодарил медиков первичного звена, терапевтов и участковых врачей за корректно организованную диагностику и лечение. Кроме того, глава региона подчеркнул, что лечение пневмонии в регионе вывели на качественно новый уровень, а более совершенная методика лечения привела к значительному снижению летальности.