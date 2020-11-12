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Общество / Здоровье

Пациентку с 90-процентным поражением легких спасли в псковской «инфекционке»

12 ноября 2020 года, 13:22

Пациентку, у которой было поражено 90% лёгких, спасли в Псковской инфекционной больнице, рассказала заведующая отделением реанимации Варвара Оконечникова в своем Instagram-аккаунте.

Пациентку с 90-процентным поражением легких спасли в псковской «инфекционке»

Фото из Instagram-аккаунта заведующей отделением реанимации Варвары Оконечниковой

«При поступлении: сознание - кома 1, сатурация - 24-26% (таких критических цифр не встречала). По КТ органов грудной клетки: процент поражения легких до 90%. Опять ночь. И опять переломная», - отметила заведующая отделением и добавила, что вся команда отделения реанимации и интенсивной терапии при поступлении заболевшей действовала быстро и слаженно.

Утром женщина пришла в сознание, начала отвечать на контакт и выполнять все команды. «Рассказывала, что видела коридор черно-белый и песни кто-то пел», - поделилась Варвара Оконечникова.

В настоящее время пациентку с положительной динамикой по лабораторным и инструментальным данным перевели в отделение, в реанимации она не нуждается.

«Спасибо команде ОРиИТ за ещё одну спасённую жизнь. Мы работаем ради Вас, берегите себя и оставайтесь дома», - написала Оконечникова. 

Ранее из Псковской инфекционной больницы выписали пациента, у которого было поражено 85% лёгких и был отягощённый анамнез со стороны дыхательной системы

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