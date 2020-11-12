В Псковской области стали реже выявлять фальшивые деньги

За январь-сентябрь 2020 года количество фальшивых денежных знаков в Псковской области сократилось на 3% по сравнению аналогичным периодом 2019 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

Всего выявлена 101 подделка, 55 из них номиналом 5 тыс. рублей, 19 - тысяча рублей, две 100-рублёвые купюры, по одной номиналом 200 и 500 рублей. Также обнаружили три поддельные банкноты номиналом 100 долларов США и одну в 200 евро.

Коме того, выявили 19 поддельных 10-рублевых монет. Большая часть подделок находилась в обороте в южных районах области. Специалисты отдела налично-денежного обращения Отделения Псков отмечают, что такие деньги легко отличить от настоящих по низкому качеству изготовления, а также изображение на монетах не четкое.

Чаще всего подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Расплачиваются фальшивками в основном в сетевых торговых организациях и на автозаправочных станциях. Там выявляется значительное количество поддельных денег.