Более 380 человек записались на бесплатные образовательные курсы в Псковской области

Более 380 жителей Псковской области записались на образовательные курсы в «цифровых» направлениях, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации. На получение персонального цифрового сертификата на бесплатное повышение квалификации подали 990 заявок

Среди жителей Псковской области популярны такие направления как цифровой маркетинг и медиа, кибербезопасность и защита данных, промышленный дизайн и 3D-моделирование, системное администрирование, цифровой дизайн, программирование и создание ИТ-продуктов, большие данные.

Большинство заявителей выбрали образовательные программы Москвы и Псковского государственного университета.

Всего цифровые сертификаты получат более 33 тыс. россиян. Жители 48 регионов зарегистрировались на 425 дистанционных курсах, которые предоставили 173 образовательные организации. Программы отбирал оператор программы Университет 2035. Больше половины курсов рассчитаны на новичков, каждый третий – на имеющих начальный уровень подготовки и 6% курсов - для продвинутых специалистов.

Опрос, проведенный среди заявившихся на получение сертификата, показал, что большая часть – 39% – хочет развивать имеющиеся навыки. Полностью сменить профессию намерены 38%. Другие хотят повысить уровень дохода благодаря новым навыкам. За это проголосовали 17%. 4% стремятся сохранить текущее рабочее место. Для саморазвития и повышения квалификации на курсы записались менее 1% опрошенных.

Все курсы являются лицензированными программами дополнительного образования. По итогам успешного обучения участники получат официальное удостоверение о повышении квалификации.

Согласно планам национального проекта «Цифровая экономика РФ», программа предоставления жителям России возможности получить дополнительного образования продлится до 2024 года. В 2019 году программа прошла в пилотном формате, сертификаты получили 5 тыс. жителей Башкортостана, Татарстана, Тульской и Ростовской областей, а также Республики Саха (Якутия).