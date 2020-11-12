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Общество / Здоровье

Для исследований на COVID-19 в Псковской области задействовали коммерческие лаборатории

12 ноября 2020 года, 10:10

Чтобы увеличить глубину исследований на COVID-19 в Псковской области задействовали коммерческие лаборатории, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. 

Для исследований на COVID-19 в Псковской области задействовали коммерческие лаборатории

Фото Дарьи Хватковой

С начала пандемии мощности лабораторий увеличены более чем в 3 раза. «Чтобы выйти на текущий показатель - 1000 в сутки, используются все резервы», - рассказал губернатор. Таким образом, за сутки 11 ноября обработано 966 тестов, в результате чего выявлены 110 случаев коронавируса.

11 ноября частные медорганизации провели 450 исследований и выявили 38 положительных тестов. «Работа частных лабораторий более широко охватывает скрытых носителей вируса без клинических проявлений. Среди 148 заболевших- 70% бессимптомные», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что своевременное выявление таких больных крайне важно: от этого зависит уровень распространения инфекции. «Будем и дальше делать всё необходимое для наращивания темпов тестирования, выявления рисков и их оперативной ликвидации», - написал он.

За сутки 11 ноября коронавирус выявили у 148 жителей Псковской области. Для этого проверили 1 тыс. 237 пациентов. Всего с начала пандемии провели 140 тыс. 861 исследование на COVID-19

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