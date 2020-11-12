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Общество / Здоровье

В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса

12 ноября 2020 года, 09:57

На станции Скорой медицинской помощи в Порховском районе зафиксирован новый очаг коронавируса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Сейчас в учреждении признан очаг, но число заболевших ограничилось десятью», - подчеркнул глава региона. Как поясняется в официальном Telegram-канале региона, в медучреждении заболели 6 фельдшеров и 4 водителя. Все сотрудники переносят коронавирус в легкой форме и лечатся амбулаторно.

Также для локализации вспышки заболевания провели полный комплекс мер: обработали все помещения и выявили круг контактных лиц.

В настоящее время скорую помощь жителям района оказывают бригады из соседних районов и Пскова.

Ранее сообщалось, что в Псковской области продолжают действовать 7 очагов коронавируса.

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