Середкинскую школу перевели на внеплановые каникулы из-за болезни учителей

Середкинская среднеобразовательная школа в Псковском районе ушла на внеплановые каникулы из-за болезни учителей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Решение о переводе школы на карантин принял оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В учебном учреждении половина преподавателей заболела ОРВИ. COVID-19 ни у кого не диагностировали.

«Тем не менее, на две недели школа отправлена на внеплановые каникулы – впоследствии пропущенные дни будут компенсированы за счёт части зимних и весенних каникул», - подчеркнул глава региона.

Ранее в Псковской области на карантин из-за коронавирусной инфекции закрыты 40 классов. На дистанционное обучение перевели 660 школьников.