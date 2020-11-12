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Общество / Здоровье

Середкинскую школу перевели на внеплановые каникулы из-за болезни учителей

12 ноября 2020 года, 09:42

Середкинская среднеобразовательная школа в Псковском районе ушла на внеплановые каникулы из-за болезни учителей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Решение о переводе школы на карантин принял оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Середкинскую школу перевели на внеплановые каникулы из-за болезни учителей

Фото Дарьи Хватковой

В учебном учреждении половина преподавателей заболела ОРВИ. COVID-19 ни у кого не диагностировали. 

«Тем не менее, на две недели школа отправлена на внеплановые каникулы – впоследствии пропущенные дни будут компенсированы за счёт части зимних и весенних каникул», - подчеркнул глава региона.

Ранее в Псковской области на карантин из-за коронавирусной инфекции закрыты 40 классов. На дистанционное обучение перевели 660 школьников.

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