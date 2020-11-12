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Общество / Здоровье

148 человек заболели коронавирусом в Псковской области 11 ноября

12 ноября 2020 года, 09:33

148 человек заболели коронавирусом за сутки 11 ноября в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Больше всего заражённых выявили в Пскове – 57 человек (всего 3408) и в Великих Луках – 34 (всего 1944). 16 человек заболели в Островском (всего 588) районе, 9 - в Псковском (всего 737) и 5 – в Локнянском (всего 52) районах. 

148 человек заболели коронавирусом в Псковской области 11 ноября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

По 4 случая диагностировали в Великолукском (всего 315), Невельском (всего 299), Новоржевском (всего 48) и Пушкиногорском (всего 40) районах. По 2 инфицированных прибавилось в Палкинском (всего 114) и Стругокрасненском (всего 64) районах. По одному жителю заражены COVID-19 в Гдовском (всего 118), Дновском (всего 120), Куньинском (всего 74), Новосокольническом (всего 191), Опочецком (всего 209), Плюсском (всего 189) и Пыталовском (всего 54) районах.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 9 тыс. 403 человек.

Поправились от коронавируса 4 тыс. 915 человек. В частности, 59 пациентов выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Число умерших без изменений – 70.

На сегодняшний день в Псковской области провели 140 тыс. 861 исследование на коронавирус. 11 ноября проверили 1 тыс. 237 пациентов. «Будем и дальше делать всё необходимое для наращивания темпов тестирования, выявления рисков и их оперативной ликвидации», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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