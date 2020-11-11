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Экономика

Михаил Ведерников обсудил с генконсулом Кореи реализацию проекта на территории ОЭЗ «Моглино»

11 ноября 2020 года, 22:39

Перспективы международного сотрудничества обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с генеральным консулом Республики Корея господином Квон Донг Соком. Как напомнил глава региона в своем Instagram-аккаунте, ранее корейская компания «Йура Корпорейшн РУС» анонсировала проект расширения производства на площадке ОЭЗ «Моглино». «Ковид скорректировал планы по реализации второго этапа, но все договорённости остались в силе. По мере стабилизации эпидобстановки проект будет реализовываться, а мы со своей стороны окажем ему всю необходимую поддержку», - отметил Михаил Ведерников.

Также на встрече обсуждалось сотрудничество в сфере образования. «Предложения по обмену опытом между студентами и привлечению профессиональных кадров интересны обеим сторонам. Надеемся, что эпидобстановка позволит реализовать в следующем году совместные мероприятия», - подчеркнул губернатор.

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