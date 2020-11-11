Главный санитарный врач Псковской области ответит на вопросы предпринимателей о работе общепита

Главный санитарный врач Псковской области ответит на вопросы представителей общепита об ограничительных мерах, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на организаторов мероприятия

Встреча с предпринимателями запланирована на 13 ноября и пройдет в режиме онлайн. Александр Нестерук расскажет о последних изменениях законодательства, касающихся работы сферы общепита в период ограничительных мер, а также ответит на вопросы.

Инициатором и модератором встречи станет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.