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Общество

Главный санитарный врач Псковской области ответит на вопросы предпринимателей о работе общепита

11 ноября 2020 года, 21:31

Главный санитарный врач Псковской области ответит на вопросы представителей общепита об ограничительных мерах, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на организаторов мероприятия

Встреча с предпринимателями запланирована на 13 ноября и пройдет в режиме онлайн. Александр Нестерук расскажет о последних изменениях законодательства, касающихся работы сферы общепита в период ограничительных мер, а также ответит на вопросы.

Инициатором и модератором встречи станет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

ВАЖНО

Желающие могут предварительно зарегистрироваться на вебинар, сообщив о намерении участвовать по адресу электронной почты pskov@ombudsmanbiz.ru.

Для регистрации необходимо указать:

-наименование компании/ИП, которую/которого представляет участник;

-должность/ФИО;

-адрес электронной почты, телефон для связи.

Участникам будет направлена соответствующая ссылка на мероприятие на платформе Zoom.

Ввиду ограниченного времени мероприятия, а также с целью оперативного реагирования на вопросы по заявленной теме, организаторы просят предварительно направить их на адрес электронной почты pskov@ombudsmanbiz.ru в срок до 16:00 12 ноября.

По иным организационным моментам вебинара можно обратиться в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей по телефонам 72-42-12, 8 (931) 902-97-47.

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