Более 300 семей Псковской области стали участниками программы льготного ипотечного кредитования. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с директором Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (РСХБ) Дмитрием Алемасовым.

Россельхозбанк первым вошел в число уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки жителям села. Кредитная организация предлагает заемные средства по ставке 2,7% годовых.

В настоящее время банк выдал населению 170 млн рублей, которыми воспользовалось свыше 300 семей. Более 220 заявок оформлено на покупку жилья в многоквартирных домах, 95 - на покупку индивидуальных домов и еще 27 — на строительство домов.

Наибольшее количество участников программы — из Псковского, Великолукского и Островского районов.

Дмитрий Алемасов также отметил, что в качестве первоначального взноса на покупку жилья можно использовать материнский капитал. В связи с этим Михаил Ведерников напомнил, что список участников программы может пополниться многодетными семьями, которым регион выделит земельные участки под индивидуальное строительство. В этом году участки получат более 700 семей.

Также стороны обсудили взаимодействие по развитию агропромышленного холдинга в регионе. Дмитрий Алемасов рассказал о сервизах и программах банка.