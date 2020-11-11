21 дорогу в 17 районах Псковской области отремонтируют в рамках нацпроекта

21 дорогу в 17 районах Псковской области отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. В общей сложности до норматива доведут более 170 км трасс.

Два объекта, переходящих на 2021 год, уже проторгованы. ООО «ДАФ» приведет в порядок три участка дороги Заполье — Гдов в Плюсском районе. Общая протяженность участков ровняется 5,6 километров. АО «Буер» отремонтирует отрезок трассы Порхов — Дно в Порховском районе протяженностью 2 километра. Кроме того, уже заключили договоры на ремонт 6,7 км трассы Старый Изборск — Палкино — Остров в Палкинском районе и 11,8 км автодороги Опочка — Красногородск — граница с Латвийской Республикой в Опочецком и Красногородском районах.

ГБУ ПО «Псковавтодор» отремонтирует своими силами пять дорог.

Организация продолжит работы на трассе Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье. В 2021 году в она приведет в порядок 7,3 км дороги между деревней Заклинье и селом Середка в Псковском районе. Еще два участка этой дороги общей протяженностью 22,2 км выставят на торги. Это будет дорога, которая проходит по деревне Залахтовье, и обход города Гдова. Всего в 2021 году отремонтируют 29,5 км Гдовской трассы.

Также Псковавтодор продолжит ремонт автодороги Пушкинские Горы — Локня. В следующем году запланировано отремонтировать участок длиной более 14 км в Бежаницком и Локнянском районах. 2,3 км дороги Малая Толбица — Большая Толбица в Псковском районе и около 4,9 км дороги, которая ведет от федеральной трассы Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков к новому мосту через реку Кебь в садоводстве «Кебь» предприятие приведет в порядок своими силами. Псковавтодор обновит часть автодороги Остров — Новоржев в Новоржевском районе протяженностью в 8 км. Еще 7,3 км этой дороги в Островском районе отремонтирует подрядчик, которого определят на электронном аукционе.

10,5 км дороги Дубровка — Дедовичи в Дедовичском районе, которая ведет к ремонтируемому мосту через реку Шелонь, внесли в список объектов следующего года. В этом же районе отремонтируют 3 участка дороги Порхов — Успенье. Всего в муниципалитете приведут в порядок 11,6 км.

В Дновском районе отремонтируют 8,3 км трассы Дедовичи — Дно — Костыжицы в Печорском - около 7,8 км дороги Неелово — Кудина Гора — Печоры. В последний попадает деревня Гверстонь.

В южной части области продолжается восстановление дорожного покрытия на дороге Великие Луки — Усвяты. Два участка в Великолукском и Усвятском районах составляют более 19 км. Также в Великолукском районе обновят 3,6 км дороги Першино — Ваши, а в Невельском - 7,6 км Невель — Язно — граница с Республикой Беларусь.

По нацпроекту БКАД-2021 отремонтируют 7,2 км дороги Псков — Писковичи — Муровицы в Псковском районе и 2,1 км дороги от Печор до ж/д станции Печоры Псковские — Нутрецово в Печорском районе.

Также в рамках нацпроекта планируется нанесение дорожной разметки, установка и замена барьерного ограждения, устройство осветительных систем на пешеходных переходах и автобусных остановках, устройство освещения дорог, ремонт тротуаров и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Эти мероприятия предусмотрены для повышения безопасности дорожного движения.