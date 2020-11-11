Благоустройство общественной территории в Изборске выполнено на 70%

Работы по благоустройству общественной территории возле Изборского лицея в деревне Изборск Печорского района выполнены на 70%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Процесс благоустройства общественной территории проконтролировал заместитель губернатора Василий Осипов в ходе выездного рабочего совещания.

В настоящее время рабочие занимаются благоустройством и озеленением территории, обустройством пешеходных и велосипедных дорожек, пожарных проездов, площадок для школьных линеек, скейт-парка, гольфа, а также подготавливают основания под малые архитектурные формы и асфальтируют.

Подрядчик должен сдать объект до 1 декабря текущего года. Однако, на сегодняшний день имеется отставание от графика производства работ. В связи с этим Василий Осипов поручил ускорить темпы и завершить работы по асфальтированию объекта в срок до 20 ноября.

В 2019 году этот объект стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Генеральный подрядчик - ООО «ПсковСвязьСтрой».